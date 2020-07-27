“نيوم” تبدأ التجهيز لبناء المدن الإدراكية الأكثر تطوراً في العالم

بدأت شركة نيوم عملية تجهيزة البنية التحتية الخاصة بـ”المدن الإدراكية” الأكثر تطورًا على مستوى العالم، وذلك من خلال اتفاقها مع مجموعة STC الوطنية من أجل تحويل “نيوم” إلى وجهة رائدة في جذب العقول والاستثمارات حول العالم.
وأشارت الشركة إلى أن “المدن الإدراكية” تمثل الجيل الأحدث من المدن الذكية المعززة لمجتمعات تقنية، والتي تتميز بقدراتها العالية على الاستفادة من البيانات لتوفير سبل معيشة استثنائية للسكان، حيث من المنتظر أن توفر مجموعة STC تقنية اتصالات الجيل الخامس في “نيوم” بسرعة تعادل 10 أضعاف سرعات الجيل الرابع.
وأوضحت الشركة أنه بموجب الاتفاق الذي يمتد لمدة عام، سيتم العمل على تشغيل شبكة اتصالات الجيل الخامس في محيطها، فضلًا عن إنشاء مركز للابتكار لتقنيات الجيل الخامس. وف “أخبار 24”.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس نظمي النصر، أن مدينة “نيوم” فخورة بريادتها في تطوير “المدن الإدراكية” الأكثر تطورًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الشراكة مع STC تهدف لتنفيذ أولى المبادرات والمشاريع الحالمة في هذا المجال، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرسخ لمكانة عالمية عالية لنيوم.