إصابة استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري بفيرس “كورونا”

تعرض استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما استدعى بقاءه في المستشفى لعدة أيام.
وأوضح باهبري، الذي انشغل منذ 5 أشهر بالتوعية الصحية والوقائية بأخطار فيروس كورونا ومسبباته، أن حرارة جسمه لم تنخفض على مدى الأيام الخمسة الماضية، الأمر الذي دفعه إلى البقاء في المستشفى لتلقي العلاج والمتابعة الطبية اللازمة.
وأشار بحسب “عكاظ” إلى أنه ساهم في علاج أكثر من 513 مصابًا بكورونا دون أن تنتقل العدوى إليه إلا خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة حتى بعد تنويمه في المستشفى.