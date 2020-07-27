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أخبار المناطق > القبض على شخص انتحل صفة رجل أمن وسرق مركبة استخدمها في سلب العمالة الوافدة بالرياض
27/07/2020   10:27 م

القبض على شخص انتحل صفة رجل أمن وسرق مركبة استخدمها في سلب العمالة الوافدة بالرياض

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ألقت الدوريات الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم (الإثنين)، القبض على شخص انتحل صفة رجل أمن وتورط في سرقة مركبة استخدمها في سلب عدد من العمالة الوافدة.

و أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن الشخص مواطن أربعيني وقام باستيقاف قائد مركبة والاستيلاء عليها، وذلك بعد انتحاله صفة رجل أمن.

وأضاف أن الموقوف استخدم المركبة في ارتكاب عدد من جرائم سلب العمالة الوافدة في حيي “السويدي” و”منفوحة”، وسرقة ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.وفق “أخبار 24”.

وتمكّنت شرطة الرياض من القبض عليه في المركبة المشار إليها، حيث كان بحوزته مبلغ مالي وعملات أجنبية وجهازا جوال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على شخص انتحل صفة رجل أمن وسرق مركبة استخدمها في سلب العمالة الوافدة بالرياض

أخبار المناطق
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