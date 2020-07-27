رئيس “أرامكو السعودية” يفوز بجائزة كافلر العالمية لعام 2020

أعلنت مؤسسة ICIS المتخصصة في الكيميائيات، اليوم (الإثنين)، فوز رئيس “أرامكو السعودية “أمين الناصر بجائزة كافلر العالمية، التي يقدمها نادي الكيميائيين الأمريكي، تقديرًا لإنجازاته في قطاع الكيميائيات.
وجاء الفوز بناء على الأصوات التي أدلى بها والإشادة التي أعرب عنها نظراؤه من أبرز 40 رئيس تنفيذي ومسؤول رفيع المستوى في مؤسسة “آي سي آي إس”، حيث سيجري تسلمها خلال حفل افتراضي سيقام خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وقالت مجلة “كيميكال بيزنس”، الصادرة عن المؤسسة، إنه تم منح الجائزة للناصر لنجاح إدارته في الاستحواذ على “سابك” وإقامة مشاريع عالمية ضخمة وتطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيميائيات. وفق “أخبار 24”.
وجاء اختيار الناصر من واقع تأثيره الإيجابي في أداء الشركة، الذي انعكس على مجمل قطاع الطاقة العالمي، حيث اتخذت الشركة مسارات تقنية متقدمة لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، ما أسهم في تعزيز الانضباط الرأسمالي، وتقليل النفقات التشغيلية.