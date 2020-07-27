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أخبار المناطق > إطلاق أول دار سينما في تبوك
27/07/2020   10:30 م

إطلاق أول دار سينما في تبوك

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افتتحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الإثنين، أول دار عرض سينمائي في منطقة تبوك، وذلك بحضور عدد من المتخصصين في وسائل الإعلام وصناعة السينما.

وأشارت الهيئة إلى أنه بإطلاق دور سينما في تبوك يصل عدد الدور في المملكة إلى 17 دارًا، تتضمن 174 شاشة عرض، بطاقة استيعابية 17 ألف مقعد تقريبًا، مؤكدة أنها ملتزمة بالتطوير المستمر للوصول إلى الأهداف الموضوعة وفق رؤية 2030، والتي تشمل تنويع خيارات الترفيه للمواطن.

وأكدت أن المملكة منذ إطلاق السينما في أبريل من عام 2018 تشهد نموًا كبيرًا في مجال صناعة الترفيه، مشيرة إلى المبادرات العديدة التي أتاحت فرصًا لازدهار الصناعة. وفق “أخبار 24”.

إطلاق أول دار سينما في تبوك

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