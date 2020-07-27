طريقة نقل كسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام

استعدت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، ممثلة في إدارة الحركة، لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام، وذلك عبر أسطول متكامل يراعي كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مدير إدارة الحركة، فهد بن محمد العبدلي، أن الأسطول سيتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل الكسوة، وهي مطلية من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق، كما يحتوي الأسطول على سيارة احتياطية وورشة متنقلة مزودة بطاقم فني.
وأشار إلى أن الموكب يشمل أيضًا سيارات لنقل صناع وخياطين من مقر مجمع الكسوة المشرفة إلى المسجد الحرام، بالإضافة إلى سيارات خاصة لنقل اللجنة المشرفة. وفق “أخبار 24”.