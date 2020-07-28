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أخبار محلية > فيديو قديم للملك فيصل مع الملكين فهد وعبدالله خلال تأدية مناسك الحج
28/07/2020   8:22 ص

فيديو قديم للملك فيصل مع الملكين فهد وعبدالله خلال تأدية مناسك الحج

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، جمع الملك فيصل مع كل من عمه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن، وأخويه الملك فهد والملك عبدالله، خلال تأدية مناسك الحج عام 1388 هـ.  

وأظهر الفيديو البساطة التي تحلى بها الملك فيصل مع عمه وأخويه خلال تأدية المناسك، وجلوسهم في الخيمة وتناول الطعام مفترشين الأرض مع غيرهم من حجاج بيت الله الحرام.

وفق “أخبار 24”.

فيديو قديم للملك فيصل مع الملكين فهد وعبدالله خلال تأدية مناسك الحج

أخبار محلية
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