فيديو قديم للملك فيصل مع الملكين فهد وعبدالله خلال تأدية مناسك الحج

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، جمع الملك فيصل مع كل من عمه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن، وأخويه الملك فهد والملك عبدالله، خلال تأدية مناسك الحج عام 1388 هـ.
وأظهر الفيديو البساطة التي تحلى بها الملك فيصل مع عمه وأخويه خلال تأدية المناسك، وجلوسهم في الخيمة وتناول الطعام مفترشين الأرض مع غيرهم من حجاج بيت الله الحرام.
الملك فيصل مع عمه الامير عبدالله بن عبدالرحمن والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله خلال أدائهم مناسك الحج وذلك عام ١٣٨٨ هجريه رحمهم الله جميعاً رحمة واسعه، وحفظ الله الملك سلمان وألبسه ثوب الصحه والعافيه.
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) July 28, 2020
وفق “أخبار 24”.