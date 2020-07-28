حضورية أم عن بعد؟.. مصادر: 4 جهات رسمية تناقش مصير العام الدراسي المقبل

أفادت مصادر بأن وزراء التعليم والصحة والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس هيئة تقويم التعليم يناقشون مصير العام الدراسي المقبل، وذلك بعد تلقي توجيهات من القيادة الرشيدة بالعمل على هذا الموضوع.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”المدينة”، أن توجيهات القيادة تضمنت تساؤلات بشأن الدراسة هل ستكون حضورية أم عن بعد، ومدى مناسبة أن يكون للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم حق الاختيار، إضافة إلى مدى الجاهزية حال تعذر الحضور.
وأضافت أن التوجيهات شددت على ضرورة الرفع بالنتائج خلال أسبوعين، مع الاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة والتطور التقني الموجود في المملكة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.
يُشار إلى أن وزير التعليم حمد آل الشيخ كان قد أكد في وقت سابق أن العودة إلى المدارس في العام الدراسي المقبل ستكون وفقاً لـ 3 نطاقات: الأخضر والبرتقالي والأحمر.