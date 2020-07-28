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أخبار محلية > توفر 840 قطعة أرض سكنية.. الانتهاء من تطوير أرض بيضاء من قبل مالكها في الرياض
28/07/2020   1:22 م

توفر 840 قطعة أرض سكنية.. الانتهاء من تطوير أرض بيضاء من قبل مالكها في الرياض

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أعلن برنامج “الأراضي البيضاء”، التابع لوزارة الإسكان، الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قِبل مالكها في مدينة الرياض، بمساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع.

وأوضح البرنامج أن الأرض توفر أكثر من 840 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وبيّن أن الرسوم لا تُطبق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو من خلال بنائه خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد”؛ بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأراضي تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن جزءًا من العوائد التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية تم صرفه لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة .

يذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يُطبق في مرحلته الأولى في كلٍ من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.

توفر 840 قطعة أرض سكنية.. الانتهاء من تطوير أرض بيضاء من قبل مالكها في الرياض

وفق “أخبار 24”.

توفر 840 قطعة أرض سكنية.. الانتهاء من تطوير أرض بيضاء من قبل مالكها في الرياض

أخبار محلية
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