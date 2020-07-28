لمحبي الاستيقاظ ليلاً.. احذروا من هذه المخاطر

كشفت دراسة حديثة، أُجريت على أكثر من 400 ألف شخص، مخاطر الاستيقاظ ليلاً، مؤكدةً أن هذه الفئة من الأشخاص يكونون معرضين بشكل أكبر لعدة مخاطر.
وعددت الدراسة التي نشرت في مجلة (Chronobiology International)، الأضرار التى تحدث عند الاستيقاظ ليلاً، ومنها الاضطرابات المعدية المعوية مثل الإمساك، والشقوق الشرجية، والخراجات حول الشرج والالتهابات، ومتلازمة القولون العصبي، والتهاب القولون، والسرطان.
وأكدت الدراسة، وفقا لـ”روسيا اليوم”، أن محبي الاستيقاظ ليلا يكونون أيضا معرضين للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي ومرض السكري.
وفي السياق ذاته، أكدت الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب بجامعة نورث وسترن، كريستين ل.نوتسون، أن الاستيقاظ ليلا مرتبط بالوراثة جزئيا، مشددة على ضرورة النوم مبكراً بشكل تدريجي، وتجنب استخدام الهواتف الذكية قبل النوم، حفاظاً على الصحة.