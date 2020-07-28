تفقد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، مساء أمس (الإثنين)، المسالخ الأهلية والمتنقلة، واطلع على الاستعدادات في مسالخ العاصمة قبل استقبالها الأضاحي، وجاهزيتها لتقديم خدمات الذبح على الوجه الأكمل، والتحقق من توفر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما زار غرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى، التي تعتمد على البث المباشر من مواقع خدمات الأضاحي والذبائح، ومراقبة الأسواق المركزية للماشية، ومواقع البيع المؤقتة، والمسالخ الأهلية والمتنقلة، ومتابعة إجراءات فحص الأضاحي قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها.
وتسمح غرفة البث المباشر لفريق المتابعة برصد الملاحظات والمخالفات في المسالخ والمطابخ ونقاط البيع، وتوجيه الفرق الميدانية إلى أماكنها ومعالجتها.
وفق “أخبار 24”.