“قرقاش”: تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة ونحث الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي على تقديم تنازلات

نوّه وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، بجهود المملكة في تذليل الخلافات بين طرفي النزاع في اليمن، لاستئناف تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما في الخامس من نوفمبر 2019م.
وحث قرقاش الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على تغليب المصلحة الاستراتيجية على المكاسب التكتيكية الضيقة، عبر تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة، كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة، فعودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “الشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب”.