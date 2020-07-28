“تقويم التعليم” تفتح التسجيل عن بُعد في برنامج “ممارس جودة التدريب”

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس (الإثنين)،فتح باب التسجيل عن بُعد في برنامج “ممارس جودة التدريب”.
ويستهدف البرنامج أعضاء هيئة التدريب ومختصي الجودة والممارسين في المجالات الاقتصادية والصناعات ومنسوبي قطاع التدريب بأنواعه، ويهدف إلى التعريف بأسس التقويم ومفاهيمه، والتحليل الكمي والوصفي للبيانات، وضمان الجودة في المنشآت والبرامج التدريبية، إضافة إلى مؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية وأفضل الممارسات الدولية.
ويشمل البرنامج أيضًا آليات قياس نواتج التعلم، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، إضافة إلى اكتساب المتدربين المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية في ممارسات الجودة بقطاع التدريب. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن برنامج ممارس جودة التدريب، تنظمه الإدارة العامة للتدريب والمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار” بهيئة تقويم التعليم والتدريب.