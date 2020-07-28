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أخبار محلية > بالفيديو.. “الخثلان”: الملك سلمان هو مَن سلمني شهادة إتمام حفظ القرآن في حفل لتكريم الحفظة
28/07/2020   1:28 م

بالفيديو.. “الخثلان”: الملك سلمان هو مَن سلمني شهادة إتمام حفظ القرآن في حفل لتكريم الحفظة

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روى الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، قصة ختمه القرآن الكريم، وتسليم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له شهادة إتمام الحفظ.

وقال الشيخ الخثلان إنه حفظ القرآن الكريم بسن صغيرة، وتوجه لاحقًا إلى جمعية مكنون لتحفيظ القرآن لمراجعة ما حفظه على يد الشيخ، مبينًا أن الملك سلمان -عندما كان أميرا للرياض- حضر الحفل التكريمي للحفظة في جامع عتيقة بالرياض.

وأضاف خلال مقطع فيديو نشرته الجمعية بمناسبة تخريجها 1550 من ختمة القرآن، أن الملك سلمان هو مَن سلمه شهادة إتمام الحفظ، معتبرا أنها من أعز وأفضل الشهادات التي حصل عليها. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الخثلان”: الملك سلمان هو مَن سلمني شهادة إتمام حفظ القرآن في حفل لتكريم الحفظة

أخبار محلية
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