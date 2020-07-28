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أخبار محلية > بالفيديو.. ما الأدوية التي يتعين على الحاج اصطحابها هذا العام؟ مختص يجيب
28/07/2020   1:28 م

بالفيديو.. ما الأدوية التي يتعين على الحاج اصطحابها هذا العام؟ مختص يجيب

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أوضح مختار العمر، وهو صيدلي إكلينيكي متخصص في علاجيات أمراض الباطنة، الأدوية التي يحتاجها الحاج في موسم حج هذا العام 1441هـ، خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكر، خلال مداخلة له في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، أن هناك أدوية أساسية يجب أن تكون ضمن حقيبة الحاج العلاجية، منها مسكنات الحرارة، وأملاح تعويضية، والتي تكون في شكل مساحيق، بجانب مضادات السعال والبلغم.

ونصح العمر بضرورة أن يتوافر مع الحاج مراهم لعلاج التسلخات والطفح الجلدي، والذى يمكن أن يظهر على مناطق بالجسم جراء الاحتكاك وارتفاع درجات الحرارة.

وشدد أيضًا على أن يجلب الحاج فيتامين “C” لتقوية المناعة، بالإضافة لمعقم كحولي وكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ما الأدوية التي يتعين على الحاج اصطحابها هذا العام؟ مختص يجيب

أخبار محلية
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