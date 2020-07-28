رسمياً.. الأهلي يوقع عقداً احترافياً مع “عسيري”

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، بشكل رسمي الإثنين، عن توقيع عقد احترافي، مع لاعب شباب الفريق هيثم عسيري، وذلك لقطع الطريق على الأندية المهتمة بضمه.
وقال المركز الإعلامي للنادي، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب هيثم عسيري، لمدة 4 سنوات قادمة، وتمت إجراءات التوقيع بحضور مدير الاحتراف محمد عسيري”.
وأضاف: “ويأتي التعاقد مع اللاعب ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول، والحفاظ على استقراره خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعد تقديم اللاعب للمستويات المتميزة وثبات مستواه خلال السنوات الماضية، في قيادة خط هجوم فرق الفئات السنية بالنادي والمنتخب الوطني لدرجة الشباب”. وفق “أخبار 24”.