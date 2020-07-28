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اخبار رياضية > “الحربي”: سبب واحد وراء بطولات الهلال.. والعمر لن يعيق “غوميز”
28/07/2020   1:32 م

“الحربي”: سبب واحد وراء بطولات الهلال.. والعمر لن يعيق “غوميز”

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أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، أحمد الحربي بالمستوى الذي يُقدمه الفريق هذا الموسم، مؤكدًا أنه قادر على التتويج بالبطولات، بفضل الاستقرار الذي يعيشه الفريق.

وتحدث “الحربي”، في تصريحات لإذاعة “يو إف إم” الإثنين، عن تجديد عقد الفرنسي بافيتيمبي غوميز، صاحب الـ(34 عاماً)، مؤكداً أن تقدم اللاعب في العمر لن يعطله أو يسبب له أي مشكلة مع الفريق في الفترة المقبلة، بالنظر إلى خبرته.

وقال نجم الهلال السابق: “غوميز تعود على اللعب في دوريات ذات مستوى عال، وما يقدمه مع الهلال مؤشر على أهميته، مضيفاً: أعتقد أنه قادر على السيطرة والتكيف والتعامل كما يجب مع مسألة العمر”. وفق “أخبار 24”.

“الحربي”: سبب واحد وراء بطولات الهلال.. والعمر لن يعيق “غوميز”

اخبار رياضية
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