حلم يلامس الجميع.. ماذا قال نجوم العالم عن انطلاق أكاديمية “مهد”؟

أزاحت المملكة، الإثنين، الستار عن أكاديمية “مهد”، التي تعتبر أكبر مشروع يكتشف ويطور المواهب الرياضية داخل البلاد وحول العالم، وذلك في كل الألعاب الفردية والجماعية، وتمنح الأكاديمية فرصة للمنافسة للجنسين من الذكور والإناث، ابتداءً من عمر 6 سنوات إلى 12 عامًا.
وعلق عدد من نجوم الكرة حول العالم، على انطلاق الأكاديمية التي هي إحدى أضخم الأكاديميات الرياضية في العالم، وليس المملكة فقط، لكي تكون بوابة الأبطال الرياضيين نحو المحافل الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: “إنه يوم مهم للرياضة ولكرة القدم في المملكة، مع إطلاق مشروع مهد نحن ننظر للمستقبل، هذه الأكاديمية ستكون نقطة تحول للمملكة”.
فيما أضاف المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو: “هذا النوع من المشاريع يجب أن تكون حلماً يلامس الجميع، أنا أعرف أنها بالتأكيد لن تثمر خلال وقت قصير، لكن على المدى الطويل سترون نتائج هذا المشروع”. وفق “أخبار 24”.
فيما أوضح مدرب ريال مدريد السابق فابيو كابيلو: “مساحة المملكة الجغرافية كبيرة وأكبر بكثير من دول أوروبا، لذلك هناك عوامل جسدية لكل لاعب ورياضي مختلفة عن الآخر”.
وتحدث رئيس نادي سبورتينغ لشبونة فريديريكو فارانداس، عن انطلاق أكاديمية “مهد”، متابعًا: “لدينا المعرفة التي تمكننا من تمييز المشاريع الكبيرة والرائعة مثل مهد”.