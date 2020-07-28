بدءا من اليوم.. إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه ابتداءً من اليوم الثلاثاء، تلتزم بعض أنشطة المقاهي والمطاعم في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضح البرنامج أن أنشطة هي: المقاهي الشعبية، والبوفيهات (الكافتريات)، ومحلات العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، ومحلات الآيس كريم، والوجبات السريعة، ومحلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب).
بالإضافة إلى محلات شوي الأسماك والمأكولات البحرية، وشركات تجهيز الطعام أو المتعهدين، والسيارات المتجولة لبيع الأغذية، بحيث تلتزم ابتداء من اليوم 28 يوليو، بتوفير حلول الدفع الإلكتروني.
وأبان البرنامج أنه في حال عدم توفر أحد هذه الحلول، فإنه يمكن تقديم بلاغ تجاري بالاتصال على 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن إلزام الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بدأ في 14 /7 / 2019م بمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كافة الأنشطة بتاريخ 25 /8 /2020م.