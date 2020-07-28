"شؤون الحرمين" تنهي وضع مسارات افتراضية بصحن المطاف وممرات الحرم.. وسجادة صلاة لكل حاج

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة في صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب، وذلك ضمن الخطة الاحترازية لحج هذا العام .
وأوضحت الرئاسة أنها هيأت ساحات ومرافق المسجد الحرام بالملصقات الأرضية المؤقتة، بهدف تنظيم مسارات دخول الحجاج وضمان تطبيق التباعد الاجتماعي بين أفواج الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.
من جهة أخرى قامت الرئاسة بتجهيز سجادة صلاة لكل حاج، وذلك ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” في موسمها الثامن، وتأتي السجادات في أكياس مغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد.
وأبانت أن هذه التدابير تأتي حرصاً على إتمام مناسك الحج في ظل أزمة كورونا مع تشديد الإجراءات الصحية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء الحج بأمن وسلام.
وفق “أخبار 24”.