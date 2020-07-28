مواطن يشكو هدم منزله في مكة .. والأمانة: تكررت به الحرائق

تفاجأ مواطن بهدم منزله الكائن في شعب عامر بمكة المكرمة دون سابق إنذار في 6 من شهر ذي القعدة الماضي.
وأوضح المواطن، أن البلدية بادرت بهدم منزله دون أن توجه له إشعارا بالهدم ، كما لم تقم بالكتابة على جدار المنزل للمراجعة.
وأكد المواطن، عطا الله البقمي، أنه يمتلك صكا شرعيا، وأن البلدية ذكرت له أن سبب الهدم كان لكون المنزل مهجورا، وغير مأهول بالسكان، مضيفا أن الأسباب التى ذكرتها البلدية لم تكن كافية للهدم، كما أن منزله كان مغلق النوافذ والأبواب بشكل محكم، مطالباً أمانة العاصمة المقدسة بإجراء تحقيق حول الواقعة.
ومن جهتها، أفادت أمانة العاصمة المقدسة، وفقا لـ”سبق” ، بأن مبنى المواطن مهجور وآيل للسقوط، مضيفة أن لجنة مختصة قررت إزالة المنزل بعد تكرر الحرائق بداخله حفاظاً على السلامة العامة.
وطالبت الأمانة المواطن بتقديم ما لديه من مستمسكات للبلدية الفرعية لدراستها ورفعها للأمانة لاتخاذ اللازم حيالها.