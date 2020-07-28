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أخبار محلية > بالفيديو.. النساء ضمن شرطة العاصمة المقدسة لخدمة الحجيج هذا العام للمرة الأولى
28/07/2020   5:58 م

بالفيديو.. النساء ضمن شرطة العاصمة المقدسة لخدمة الحجيج هذا العام للمرة الأولى

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تشارك المرأة السعودية، لأول مرة، شرطة العاصمة المقدسة، في خدمة الحجيج هذا العام.

وروت منتسبتان للشرطة لقناة الإخبارية تفاصيل اختلاف العمل في موسم الحج، مقارنة بالأيام العادية، فقالت أفنان، إحدى المنتسبات للشرطة، والمشاركات في موسم الحج هذا العام، إن العمل كثيف في موسم الحج مقارنة بما دونه من أيام، ويستمر العمل خلاله طوال الـ 24 ساعة.

وأشارت المنتسبة أفنان إلى أنها ضمن أول دفعة عسكرية للنساء بشرطة العاصمة المقدسة.

فيما قالت أريج، خريجة اللغة الإنجليزية، إنها انتسبت للشرطة لتكمل مسيرة والدها الذي أصيب في حرب تحرير الكويت، معبرة عن أمنيتها في أن تكون قدوة لباقي الفتيات في خدمة الوطن والمجتمع. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. النساء ضمن شرطة العاصمة المقدسة لخدمة الحجيج هذا العام للمرة الأولى

أخبار محلية
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