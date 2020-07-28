روى الباحث في تاريخ الرياض، فهد المفيريج، قصة أول سيارة وطأت الرياض قبل نحو 100 عام، وكيف تسببت في حادِث يبدو أنه أول حادِث سير في المملكة.
وأوضح المفيريح، خلال مقطع مصور نشره الإعلامي محمد الهمزاني، أنه في عام 1342هـ قرر حاكم الأحساء (المنطقة الشرقية حاليًا)، الأمير عبدالله بن جلوي، إحضار سيارة “فورد” من البحرين، للملك عبدالعزيز.
وتابع بأن السيارة أتت من المنطقة الشرقية يرافقها حاشية، بسبب صعوبة الطرق وقتها، وحين وصلت السيارة إلى الرياض كانت حديث الناس، ووقف جموع أهل الرياض لمشاهدتها في صباح اليوم التالي.
وقال الباحث في تاريخ الرياض إن الملك عبدالعزيز أهدى السيارة لوالده الإمام عبدالرحمن، الذي حج بها في عام 1344هـ، يرافقه ابنه الأمير محمد، وحاشية على الجمال في الطريق من الرياض إلى مكة المكرمة.
وأضاف أنه أثناء عودة الأمير مستقلًا السيارة من رحلة الحج، خرج طفل يُدعى “سليمان آل نصبان” مع المواطنين في شارع الثميري بالرياض لمشاهدة السيارة الفريدة، والذين دفعهم الاندهاش للتسمُّر أمام السيارة فتعرّض الطفل للدهس.
وأوضح أن “ابن نصبان” نجا من حادِث الدهس، وعاش حتى فترة قريبة، وتوفي بعدما جاوز الثمانين من عمره.
وفق “أخبار 24”.