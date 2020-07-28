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أخبار محلية > تاجر أغنام يكشف أسباب ارتفاع أسعار المواشي قبل عيد الأضحى
28/07/2020   9:12 م

تاجر أغنام يكشف أسباب ارتفاع أسعار المواشي قبل عيد الأضحى

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فسّر تاجر الأغنام معيض المرزوقي ارتفاع أسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى بزيادة أسعار الأعلاف بشكل عام.

وقال، خلال حديث لقناة الإخبارية، إن ارتفاع أسعار الأعلاف الزراعية، وبالأخص الشعير، أسهم بشكل كبير في زيادة أسعار المواشي بشكل عام، مرجعًا الزيادة التي تشهدها الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى في كل عام إلى رغبة التجار في الاستفادة من حالة الطلب المرتفعة في هذا الموسم.

وأوضح أن التجار يقومون على تربية المواشي فترات طويلة استعدادًا لهذا الموسم، والذي يساعدهم على تغطية نفقات الأعلاف ورواتب العمالة التي أنفقوها خلال فترة رعاية المواشي. وفق “أخبار 24”.

وكانت المملكة استوردت مواشي حية ومنتجات حيوانية بقيمة 7.8 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الماضية، كما استقبلت الموانئ آلاف الرؤوس من المواشي استعدادًا لعيد الأضحى.

تاجر أغنام يكشف أسباب ارتفاع أسعار المواشي قبل عيد الأضحى

أخبار محلية
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