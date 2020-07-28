“التجارة”: يمكنك التبليغ إذا لم يتوفر الدفع الإلكتروني في هذه الأنشطة

أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم (الثلاثاء)، أنه في حالة عدم توفر الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية التي أعلن عنها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، يمكنك أن تقدم بلاغاً عبر الاتصال بـ1900 أو من خلال الموقع.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد أعلن اليوم بدء إلزام بعض أنشطة المقاهي والمطاعم في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضح البرنامج أن الأنشطة هي: المقاهي الشعبية، والبوفيهات (الكافتيريات)، ومحلات العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، ومحلات الآيس كريم، والوجبات السريعة، ومحلات تقديم المشروبات (الكوفي شوب).وفق “أخبار 24”.
بالإضافة إلى محلات شوي الأسماك والمأكولات البحرية، وشركات تجهيز الطعام أو المتعهدين، والسيارات المتجولة لبيع الأغذية، بحيث تلتزم ابتداء من اليوم (28 يوليو) بتوفير حلول الدفع الإلكتروني.
يُذكر أن البرنامج قد أعلن في وقت سابق عن وجوب توفير الدفع الإلكتروني في المشاغل وصالونات التجميل والبقالات والتموينات ومحطات الوقود، ومحلات قطع غيار السيارات، وورش السمكرة والدهان وتكييف السيارات والميكانيكا، ومحلات زينة وتنجيد السيارات، ومغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة.