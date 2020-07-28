واصل استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، جهوده لزيادة الوعي المجتمعي لتجنب فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى بعد إعلان إصابته أمس.
ومارس باهبري جهوده من خلال حديث لقناة الإخبارية، وذلك بعد 6 أيام من تأكد إصابته بالمرض، حيث فسّر استمرار فقد حاسة الشم بعد التعافي من الإصابة بكورونا، مرجعًا ذلك إلى حساسية العصب الذي تأثر بالإصابة.
وحرص استشاري مكافحة العدوى على مدى 5 أشهر بالتوعية الصحية والوقائية بأخطار كورونا، حيث ساهم في علاج أكثر من 513 مصابًا بالفيروس. وفق “أخبار 24”.
وكان باهبري قد كشف أمس أنه يرقد في المستشفى ويعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، غير أنه أكد أنه بحالة جيدة بشكل عام.
فيديو | إصابة د.#نزار_باهبري بـ #كورونا لم تمنعه من مواصلة واجبه الإنساني في توعية المجتمع لتجنب الفيروس كان آخرها على شاشة #الإخبارية يوم أمس pic.twitter.com/JgfMVCT5ou
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2020