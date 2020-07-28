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أخبار محلية > “الصحة” تخصص قائداً صحياً لكل 50 حاجاً للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏‫الصحية
28/07/2020   9:18 م

“الصحة” تخصص قائداً صحياً لكل 50 حاجاً للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏‫الصحية

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، عن تخصيص “قائد صحي” لكل 50 حاجاً للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن القائد سيتولى تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج، و والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم.

وأشارت إلى أن القائد هو ممارس صحي مؤهل، ويقوم بالفرز البصري وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج، ومراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تخصص قائداً صحياً لكل 50 حاجاً للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏‫الصحية

أخبار محلية
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