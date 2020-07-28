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أخبار محلية > 2 مليار ريال قيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل في المملكة منذ بداية جائحة كورونا
28/07/2020   9:18 م

2 مليار ريال قيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل في المملكة منذ بداية جائحة كورونا

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القيمة المالية الإجمالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل، وذلك منذ بداية جائحة كورونا.

وأوضحت أن القيمة المالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل بلغت أكثر من ملياري ريال، مشيرةً إلى أن إجمالي الطلبات بلغ 25 مليون طلب، بنسبة زيادة تصل إلى 250% مقارنة ببداية الجائحة.

وأشارت إلى أن منطقة الرياض استحوذت على 46% من مجمل الطلبات، ثم مكة المكرمة في المركز الثاني، بنسبة 26%، فيما كانت 13% من الطلبات في المنطقة الشرقية، مؤكدة أن هناك زيادة في عدد التطبيقات المسجلة منذ قرار منع التجول تصل إلى 310%، بعد أن بلغ مجموعها 41 تطبيقًا، تقدم خدمات التوصيل في 246 مدينة ومحافظة بالمملكة.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

وفق “أخبار 24”.

2 مليار ريال قيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل في المملكة منذ بداية جائحة كورونا

أخبار محلية
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