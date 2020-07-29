من القوى العاملة حتى المرافق.. خالد الفيصل يكشف أرقاماً مميزة لخدمات حج هذا العام رغم قلة الحجيج

كشف أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أرقاماً هامة عن موسم الحج لهذا العام.
وأكد خلال لقاء مع قناة MBC، أن إجمالي القوى العاملة في خدمة الحجاج هذا العام من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية، بلغ 60 ألف عنصر، وذلك رغم العدد المحدود من الحجاج، كما وأوضح أن حج هذا العام سيشهد تجربة الطاقة الاستيعابية الجديدة لإسكان منى، والذي بمقدوره أن يستوعب 40 ألف حاج.
وأشار إلى أنه تم تجهيز المشاعر بعدد من وحدات الحجر الصحي، وذلك في حالة ظهور حالات طارئة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن السعة السريرية في مستشفيات مكة والمشاعر تصل إلى 3 آلاف سرير، ويقدم الخدمات الطبية فيها حوالي 15 ألف ممارس صحي، على أتم الاستعداد لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لضيوف بيت الله الحرام خلال هذا الموسم. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن هناك اهتماماً واضحاً بالخدمات المقدمة للحجيج، حيث قال إن الطاقة الكهربائية المُخصصة للمسجد الحرام والمشاعر أكثر من 180 ميجاوات، كما أشار إلى ضخ 1.2 مليون متر مكعب من المياه للحرم المكي والمشاعر.
الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج
– ٦٠ألف تعداد القوى العاملة في خدمة حجاج هذا العام من كل القطاعات
– ٣ آلاف السعة السريرية في مكة والمشاعر
-١٥ ألف ممارس صحي يقدمون الرعاية الصحية@makkahregion @Sami__Jameel #نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/kgUFsCpKGk
— MBC أخبار (@MBC24News) July 28, 2020