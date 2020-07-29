نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حارس أمن يشكو تأجيل صرف راتبه إلى ما بعد العيد.. و”الموارد البشرية” تتفاعل
29/07/2020   8:11 ص

حارس أمن يشكو تأجيل صرف راتبه إلى ما بعد العيد.. و”الموارد البشرية” تتفاعل

+ = -
1145

نشر مواطن يعمل حارس أمن في إحدى الشركات مقطع فيديو قال فيه إنه راجع الشركة التي يعمل بها لتسلم راتبه إلا أن المسؤول أبلغه أن الراتب لن يصرف له الآن، بل بعد العودة من إجازة العيد.

وعبر المواطن بتأثر شديد عن ضيقه من هذا الموقف متسائلاً عن سبب عدم تسلم راتبه قبل أيام من عيد الأضحى، حيث إن عليه التزامات ونفقات تجاه أسرته في هذه المناسبة، مطالباً من يهمه الأمر بالتدخل لإيجاد حل.

وتفاعل حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر مع شكوى المواطن، حيث طلب منه التواصل عبر الرسائل الخاصة وتزويده بكافة التفاصيل، للنظر في أمره. وفق “أخبار 24”.

حارس أمن يشكو تأجيل صرف راتبه إلى ما بعد العيد.. و”الموارد البشرية” تتفاعل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885104436.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.