حارس أمن يشكو تأجيل صرف راتبه إلى ما بعد العيد.. و”الموارد البشرية” تتفاعل

نشر مواطن يعمل حارس أمن في إحدى الشركات مقطع فيديو قال فيه إنه راجع الشركة التي يعمل بها لتسلم راتبه إلا أن المسؤول أبلغه أن الراتب لن يصرف له الآن، بل بعد العودة من إجازة العيد.
وعبر المواطن بتأثر شديد عن ضيقه من هذا الموقف متسائلاً عن سبب عدم تسلم راتبه قبل أيام من عيد الأضحى، حيث إن عليه التزامات ونفقات تجاه أسرته في هذه المناسبة، مطالباً من يهمه الأمر بالتدخل لإيجاد حل.
وتفاعل حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر مع شكوى المواطن، حيث طلب منه التواصل عبر الرسائل الخاصة وتزويده بكافة التفاصيل، للنظر في أمره. وفق “أخبار 24”.