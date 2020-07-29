أمانة الشرقية تتفاعل مع “بائعة حي طيبة”

تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الثلاثاء)، مع مقطع فيديو متداول يدعو لدعم سيدة تعيل أسرتها وأمها المعاقة، وذلك من خلال بيع العصير على بسطة في حي طيبة بالدمام.
وردّت الأمانة على المقطع المتداول تحت وسم “بائعة حي طيبة”، حيث دعت السيدة صاحبة المبسط إلى التواصل مع الأمانة وتزويدها بأرقام التواصل لاتخاذ اللازم.
نرجو من السيدة (بائعة حي طيبه) صاحبة المبسط التواصل مع #أمانة_المنطقة_الشرقية عبر الخاص بحساب الامانة @EasternEamana وتزويدنا بارقام التواصل لأتخاذ اللازم .
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) July 28, 2020
وفق “أخبار 24”.