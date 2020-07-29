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أخبار المناطق > أمانة الشرقية تتفاعل مع “بائعة حي طيبة”
29/07/2020   8:11 ص

أمانة الشرقية تتفاعل مع “بائعة حي طيبة”

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تفاعلت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الثلاثاء)، مع مقطع فيديو متداول يدعو لدعم سيدة تعيل أسرتها وأمها المعاقة، وذلك من خلال بيع العصير على بسطة في حي طيبة بالدمام.

وردّت الأمانة على المقطع المتداول تحت وسم “بائعة حي طيبة”، حيث دعت السيدة صاحبة المبسط إلى التواصل مع الأمانة وتزويدها بأرقام التواصل لاتخاذ اللازم.

 

وفق “أخبار 24”.

أمانة الشرقية تتفاعل مع “بائعة حي طيبة”

أخبار المناطق
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