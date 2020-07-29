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أخبار محلية > بالفيديو.. مستشار تعليمي يوضح مدى قانونية مطالبة بعض أولياء الأمور باسترداد جزء من الرسوم الدراسية
29/07/2020   8:12 ص

بالفيديو.. مستشار تعليمي يوضح مدى قانونية مطالبة بعض أولياء الأمور باسترداد جزء من الرسوم الدراسية

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أكد مستشار تعليمي أن جائحة كورونا تعدّ ظرفاً استثنائياً ومفاجئاً للجميع، ولا بد أن تراعى تداعياته، مبيناً أن أولياء الأمور يحق لهم مطالبة المدارس الأهلية باسترداد جزء من رسوم الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح المستشار محمد العامري في لقاء مع “الإخبارية”، أنه من الناحية التنظيمية أو القانونية فالعقد بين أولياء الأمور والمدارس ملزم للطرفين، لكن هناك مدارس لم توقع عقوداً؛ لأنها لم تكن تتوقع حدوث مثل هذه الأزمة.

وأضاف أن التعامل مع الأزمة كان يختلف من مدرسة لأخرى؛ فهناك مدارس تعاملت بشكل جيد من خلال وضع خطة طوارئ وتواصلت مع أولياء الأمور ووضعت خطة وبرامج خلال فترة الأزمة، وهناك مَن استفاد من الخدمات المقدمة من وزارة التعليم من خلال قناة عين. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هناك مدارس حاولت تلطيف الأجواء مع أولياء الأمور لكنها لم تبادر بتقديم أي خدمات تربوية أو تعليمية، كما أن هناك مدارس لم تقدم أي خدمات أو أي مبادرات مطلقاً.

بالفيديو.. مستشار تعليمي يوضح مدى قانونية مطالبة بعض أولياء الأمور باسترداد جزء من الرسوم الدراسية

أخبار محلية
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