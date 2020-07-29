“التجارة” تُشهر بمنشأة تبيع لحوماً ودواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية بالقصيم

شهّرت وزارة التجارة بـ3 مخالفين يعملون في مؤسسة تجارية تختص في تجارة المواد الغذائية بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم؛ إثر إدانة وكيل المنشأة ومديرها والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.
وأوضحت الوزارة أنها ضبطت 60 قطعة دجاج وبرجر ولحوماً فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع، مشيرةً إلى أنه تمت مصادرتها وإتلافها؛ لما تشكّله من خطورة على صحة المستهلك.
وأصدرت المحكمة الجزائية في بريدة حكماً بفرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، إضافة إلى نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وفق “أخبار 24”.