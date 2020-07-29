يستعد حجاج بيت الله الحرام اليوم (الأربعاء) لقضاء يوم التروية في مشعر منى، والذي يوافق الثامن من شهر ذي الحجة؛ حيث سيصلّون صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً من دون جمع تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسن لهم المبيت هناك.
في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأوضحت الهيئة أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح.
وأضافت أن الرياح ستتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة، وقد تصل إلى 50 كلم/ ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن درجة الحرارة المتوقعة ستتراوح بين 37 إلى 29 درجة مئوية، وستتراوح معدلات الرطوبة بين 35 إلى 75 %، مع وجود فرصة لهطول أمطار رعدية بأرجاء مكة المكرمة.
فيديو | حجاج بيت الله الحرام يستعدون اليوم لقضاء #يوم_التروية في مشعر منى#الإخبارية #بسلام_آمنين pic.twitter.com/AnPAtctlnu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2020