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أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس “ديوان المحاسبة” يوضح مزايا المرسوم الملكي بمنحه الاستقلال المالي والإداري
29/07/2020   8:15 ص

بالفيديو.. رئيس “ديوان المحاسبة” يوضح مزايا المرسوم الملكي بمنحه الاستقلال المالي والإداري

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قال رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام العنقري، إن المرسوم الملكي القاضي بمنح الديوان الاستقلال المالي والإداري وجعله مرتبطاً مباشرة بالملك، عالج العديد من المشاكل الموجودة به وأعطاه الكثير من المزايا.

وأوضح العنقري في مداخلة لقناة “الإخبارية”، أن الاستقلال ركيزة أساسية في أداء الديوان لأدواره واختصاصاته دون تأثير الجهات المشمولة برقابته، كما أنه يتيح ممارسة الاختصاصات بصورة موضوعية وإبداء الرأي الفني المحايد.

وأضاف أن الاستقلال المالي والإداري يمنح الديوان القدرة على تطوير قدراته المؤسساتية وموارده البشرية، ويحد من تسرب الموظفين التي عانى منها طوال العقود الماضية.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن صدور التعديلات الأخيرة واكتمال عمل منظومة الرقابة الإلكترونية، سيتيحان للديوان التحرك بسهولة أكبر لإنجاز أعماله.

بالفيديو.. رئيس “ديوان المحاسبة” يوضح مزايا المرسوم الملكي بمنحه الاستقلال المالي والإداري

أخبار محلية
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