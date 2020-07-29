قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن الجهود التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثمرت عن قبول الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للآلية المقترحة من المملكة لتسريع وتفعيل تنفيذ “اتفاق الرياض”.
وأضاف بأن مشاركة القيادات السياسية اليمنية مع المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى التوافق على الآلية المقترحة لتنفيذ “اتفاق الرياض”، هو نموذج لحل الخلافات اليمنية بالحوار دون الحاجة لاستخدام القوة.
وأوضح أن “أمن واستقرار اليمن وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي هدف رئيسي لتحالف دعم الشرعية اليمنية، ويمثل “اتفاق الرياض” عاملاً رئيسياً في الوصول إلى ذلك، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن”. وفق “أخبار 24”.