"فيلات التعويضات".. مصطلح قديم انتشر في مكة وهذه قصته

نشرت دارة الملك عبدالعزيز قصة مصطلح “فيلات التعويضات”، والذي انتشر في مكة المكرمة مع التوسعة الأولى للمسجد الحرام عام 1376 هـ (1957).
وأوضحت الدارة أن المصطلح اقتصادي واجتماعي، وأن هذه الفيلات كانت خارج منطقة المسجد الحرام، وبناها أصحابها على طرز هندسية ومعمارية حديثة، وساعدهم في ذلك مبلغ التعويضات الكبير جداً في ذلك الوقت.
وأشارت إلى أن عملية التوسعة تطلبت هدم 1500 دكان و500 بيت في عام واحد، ودُفع لأصحاب البيوت والدكاكين تعويضات بقيمة 200 مليون ريال، ساعدتهم على بناء بيوت جديدة وأُطلق عليها هذا المصطلح.
وفق “أخبار 24”.