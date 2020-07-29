تحدى شاب سعودي من ذوي الإعاقة يُدعى حسن الزهراني، إصابته التي تعرّض لها قبل 27 عاماً ومارس رياضة الغوص في البحار.
وأوضح الزهراني الذي أصيب بشلل نصفي؛ جراء حـادث مروري تعرّض له وهو في عمر 14 عاماً ودخل على إثره في غيبوبة لمدة 9 أشهر، أنه بدأ التدريب على يد صديقه الغواص، واستطاع الحصول على رخصة الغوص العالمية، مؤكداً أن الإعاقة في الفكر وليست في الأطراف.
وأضاف وفقاً لـ”العربية”، أنه تقبّل حياته الجديدة مع الإعاقة وأكمل دراسته، وعمل في الخطوط السعودية كغيره من الأصحاء الأمر الذي جعله ينظر للحياة بإيجابية، مبيناً أن عزيمته جعلته يتخطى إعاقته ويدخل عالم الغوص ويحقق أهدافه.
وأشار إلى أن الصعوبات يمكن مواجهتها بالتحدي والإرادة والعزيمة، موجهاً رسالة لكل المعاقين بضرورة التصالح مع الذات والكفاح من أجل الوصول وصناعة التميز.