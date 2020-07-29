وصل حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم (الأربعاء)، الثامن من ذي الحجة 1441هـ، إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، استعداداً للتوجه إلى المسجد الحرام .
وكان الحجاج قد غادروا العزل الصحي المؤسسي، في وقت سابق اليوم، للشروع في أداء مناسك الحج.
يذكر أن مناسك الحج اليوم تتضمن الإحرام من الميقات، ثم يتجه الحجاج لمكة المكرمة، قاصدين بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم (سبعة أشواط)، ثم السعي بين الصفا والمروة (سبع مرات)، كما يقصد ضيوف الرحمن منى لقضاء يوم التروية، حيث سيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً من دون جمع تأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن لهم المبيت هناك.
وفق “أخبار 24”.