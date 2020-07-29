بدأ توافد ضيوف الرحمن على المسجد الحرام بمكة المكرمة، لأداء طواف القدوم (سبعة أشواط)، ومن ثم السعي بين الصفا والمروة (سبع مرات).
وكان الحجاج قد غادروا في وقت مبكر صباح اليوم (الأربعاء) العزل الصحي المؤسسي، ثم توجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، ومن ثم توافدوا على بيت الله الحرام.
ومن ضمن مناسك اليوم الثامن منذ ذي الحجة أيضًا أن يتجه الحجاج إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية وأداء صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا دون جمع تأسياً بسنة النبي صلى، ويُسن لهم المبيت هناك.
فيديو | حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى #الحرم_المكي لأداء طواف القدوم #يوم_التروية#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/X7TgrXzSPR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2020
#فيديو
حجاج بيت الله في #المسجد_الحرام لتأدية “طواف القدوم”. #بسلام_آمنين 🕋#يوم_الترويه pic.twitter.com/BEilJd2q0s
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 29, 2020
وفق “أخبار 24”.