ماذا تعرف عن يوم التروية أول أيام الحج؟ وما المناسك التي تُؤدى فيه؟

بدأ اليوم (الأربعاء)، الثامن من ذي الحجة 1441 هـ، موسم الحج، حيث يتوافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت بمنى، قبل أن ينطلقوا بعد بزوغ شمس يوم التاسع إلى مشعر عرفات للوقوف به.
وسُمي يوم التروية بهذا الاسم؛ لأن الحجيج كانوا يرتوون فيه الماء ويستقون الماء ليحملوه معهم إلى عرفة ومزدلفة، وقِيل إنه سمي بذلك أيضا لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام.
ويُسن لمن تحلل من إحرام العمرة –كالمتمتع- ومن أراد الحج وهو في مكة، أن يحرم ضحى يوم التروية من مكانه الذي هو فيه.
ويُستحبّ للحاج في يوم التروية وقبل الإحرام أن يغتسل ويتنظَّف ويتطيّب، كما ينوي الحج بقلبه من الميقات، ثم يبدأ بالتلبية. وفق “أخبار 24”.
ويسن التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده، ويصلي الحجيج الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع، ويصلون كل صلاة في وقتها قصراً إلا المغرب والفجر فلا تقصران، كما يُسن الإكثار من التلبية حتى رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر.