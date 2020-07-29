“آل جابر”: آلية تنفيذ اتفاق الرياض ستساهم في تسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية في اليمن

أشاد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي تم بفضل جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حول آلية تنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ الاتفاق.
وأكد آل جابر أن هذه الآلية سيترتب عليها تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي “سيساهم بشكل إيجابي وقوي في إطلاق عجلة التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية، ويعود بالنفع والفائدة على المواطن اليمني الشقيق في مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية”.
ووجه آل جابر الشكر إلى الرئيس اليمني ونائبه وحكومته، ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي، بمناسبة التوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سير التنفيذ، مثمناً دور وجهود رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب ومستشاري الرئيس اليمني. وفق “أخبار 24”.
وفي وقت سابق، صرّح مصدر مسؤول بأن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل بـ”اتفاق الرياض” عبر نقاط تنفيذية تتضمن؛ استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين، وتخلي “الانتقالي” عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً.