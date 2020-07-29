لجنة توجيهية للإشراف على استعدادات العام الدراسي المقبل.. و3 خطط وإجراءات للعودة

شكلت وزارة التعليم لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام المقبل، كاشفة عن ثلاث خطط وإجراءات للعودة.
وأصدر وزير التعليم حمد آل الشيخ قرارا بتحديد مهام اللجنة بالإشراف العام على خطة العودة، والتحقق من إكمال استعدادات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم ومراجعة وتطوير المخطط الشامل ونماذج العودة والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها، والإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة.
وأوضحت الوزارة، أنه تقرر أيضا تشكيل لجان مماثلة في كل إدارة ومكتب تعليم تتولى الإشراف على تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم. وفق “أخبار 24”.
وكشفت عن ثلاثة خطط وإجراءات للعودة إلى المدارس، تتضمن تخفيف الكثافة الطلابية 50% بالمدارس والجامعات، وعودة الدراسة إلى ما كانت عليه مع احترازات، والتباين بين المناطق حيث يختلف الوضع من منطقة لأخرى، لافتة إلى أن 3 وزراء ورئيس هيئة التقويم ناقشوا بدء العام الدراسي، وسيتم الرفع بتوصياتهم بعودة الدراسة خلال أسبوعين.