5 معلومات عن مشعر منى الذي يقضي فيه الحجاج يوم التروية وأيام التشريق

بالتزامن مع شروع الحجاج في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، (اليوم الأربعاء)، نشرت وزارة الحج والعمرة معلومات عن مشعر منى الذي يتجه إليه الحجاج لقضاء يوم التروية.
ويعد مشعر منى بداية المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج، ويقع ضمن حدود الحرم، ولا يُسكن إلا مدة الحج، ويقضي فيه الحاج يوم التروية وأيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات. وفق “أخبار 24”.
ويقع المشعر بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، على بعد 7 كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام.
ونوهت الوزارة، عبر إنفوجرافيك توعوي، بأن المشعر يحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية.