باتباع الإجراءات الاحترازية من “كورونا”.. الحجاج يؤدون السعي بين الصفا والمروة (فيديو)

يواصل ضيوف الرحمن مناسك الحج للعام الحالي، والتي انطلقت اليوم (الأربعاء)، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموضوعة من قبل الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأظهر مقطع فيديو الحجاج أثناء سعيهم بين الصفا والمروة، بانسيابية في ظل التزامهم بإجراءات التباعد الجسدي، فيما يشرف عدد من العاملين في خدمة الحجاج على تنظيم أدائهم للسعي. وفق “أخبار 24”.
وكان ضيوف الرحمن توافدوا صباح اليوم على المسجد الحرام، لأداء طواف القدوم، ومن ثم السعي بين الصفا والمروة، وذلك بعد أن غادروا العزل الصحي المؤسسي في وقت مبكر صباح اليوم، حيث توجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية.
#السعودية | حجاج بيت الله الحرام يؤدون السعي بين الصفا والمروة وفق الإجراءات الوقائية.#بسلام_آمنين#حج1441 pic.twitter.com/0clgAaoZ8E
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 29, 2020