مفتي المملكة يحثّ الحجاج على استثمار فرصة الحج وإخلاص العبادة والتقرب للمولى عز وجل بالدعاء

حثّ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، حجاج بيت الله الحرام على استثمار وقتهم في أيام الحج بالإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه جل جلاله.
وشدد المفتي على ضرورة أن يحرص الحجاج على الالتزام بالتنظيم، والتعليمات التي أقرتها الجهات المختصة، مثمناً جهود القطاعات الحكومية والخاصة، العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، وذلك في ظل جائحة “كورونا”.
وأكد آل الشيخ أن جميع القطاعات الحكومية والخاصة تعمل بكل طاقاتها خلال حج هذا العام، وتأمين سلامة الحجاج أثناء تأديتهم نسكهم وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لسلامة ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.
وقال مفتي المملكة: “هي جهود عظيمة يؤجرون عليها، فخدمة الحجاج والسهر على راحتهم هو ديدن قادة بلادنا وفقهم الله، وهي فرصة سانحة لباغي الخير، ولمن يريد مضاعفة الحسنات، ورفع الدرجات، فقد جمع الله في الحج ما بين فضل الزمان وفضل المكان”.