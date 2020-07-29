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أخبار محلية > فيديو متداول.. لحظة وقوع انفجار في محطة وقود بنجران
29/07/2020   5:34 م

فيديو متداول.. لحظة وقوع انفجار في محطة وقود بنجران

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أظهر مقطع فيديو متداول وقوع انفجار في إحدى محطات الوقود بالمملكة، ما أدى لارتفاع ألسنة اللهب، وألحق أضراراً بالموقع.

وبدا في الفيديو وجود عدد من الأشخاص بالمحطة، قبل أن يقع الانفجار ويغطي اللهب الموقع بالكامل للحظات معدودة، ومن ثَمّ يخمد، فيما ظهر هؤلاء الأشخاص يفرون من الموقع.

وتشير المعلومات إلى أن الانفجار وقع في محطة بحي الحضن بنجران نتيجة تماس كهربائي، أثناء قيام الفنيين بإجراء صيانة لإحدى الماكينات، ولم يتسن التأكد من وجود إصابات جراء الحادث.

 

وفق “أخبار 24”.

فيديو متداول.. لحظة وقوع انفجار في محطة وقود بنجران

أخبار محلية
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