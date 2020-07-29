تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 4 مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يترجلون من مركبة، ويقومون باستيقاف وافدَين على دراجة نارية، وسلب ما بحوزتهما بالقوة وتحت تهديد السلاح.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه إشارة للفيديو المتداول فقد تمكنت الجهة المختصة من تحديد موقع الحادثة في أحد أحياء شمال الرياض، وتحديد هوية الجناة والقبض عليهم، مبيناً أن جميعهم في العقد الثاني من العمر.
وأضاف أنه تم ضبط المركبة المستخدمة في الجريمة وسلاح ناري من نوع رشاش، وأنه ثبت تورط الجناة بارتكاب 7 سوابق مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، لافتاً إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.