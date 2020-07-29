أسماء سعودية تُدرج في القضية.. تطورات مثيرة بقضية مشاهير غسيل الأموال في الكويت

تواصل الجهات الأمنية في الكويت تحقيقاتها، لكشف حقيقة تورط بعض مشاهير التواصل الاجتماعي في جريمة غسيل أموال.
وكان النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، قد قرر مؤخراً التحفظ على أموال 12 متهماً من مشاهير التواصل الاجتماعي، ومنعهم من السفر، وذلك بعد ورود شكوى بشأن تضخم حساباتهم البنكية.
وكشف مصدر أن الأجهزة الأمنية الكويتية رصدت 23 مشهوراً سعودياً على علاقة بالمشاهير الكويتيين المتهمين بغسيل الأموال.
وتمثلت طبيعة العلاقات بين المشاهير السعوديين والكويتيين، وفقا لصحيفة “القبس”، في عمليات بيع سيارات “أنتيك” وساعات ثمينة، وحيث تم تصدير السيارات من الكويت إلى بعض دول الخليج.
ولم يكشف المصدر أسماء المشاهير السعوديين؛ إلا أنه أكد أن الأجهزة الأمنية “تبذل مجهودات جبارة من أجل كشف كافة الملابسات والحقائق المتعلقة بالقضية”.