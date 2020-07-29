توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مقارّ سكنهم في مشعر منى لقضاء يوم التروية، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة.
وأظهرت صور نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة عملية تسكين الحجاج، والتزامهم بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تم نشرها في كافة أنحاء مقار السكن، من بينها عمليات قياس درجات الحرارة واستخدام المعقمات.
وكان ضيوف الرحمن قد بدأوا صباح اليوم التوافد على المسجد الحرام بمكة المكرمة، لأداء طواف القدوم، ومن ثم السعي بين الصفا والمروة، وذلك بعد أن غادروا العزل الصحي المؤسسي، وذلك قبل أن يتوجهوا إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية.
وفق “أخبار 24”.